No er mannen i 30-åra dømd til tvunge psykisk helsevern for angrepet. Det slår Søre Sunnmøre tingrett fast. I tillegg må han betale 25.000 kroner i erstatning til Dabbas.

– Når ein gjer ei samla vurdering av den alvorlege handlinga denne saka gjeld, sett i samanheng med tiltalte sin tidlegare valds- og kriminalitetshistorikk, tiltalte sine diagnosar, vurderinga over av sannsynet for nye alvorlege valdshendingar og tilbodet tiltalte elles får frå samfunnet, finn retten at tvungent psykisk helsevern er naudsynt for å verne samfunnet, står det i dommen.

Fornøgd med dommen

Det var i juni i år at mannen i 30-åra utan forvarsel gjekk til angrep på Adel Dabbas. Dette skjedde på bufellesskapet der mannen budde. I hendene hadde eit stjerne-skrujern, og forklarte sjølv til politiet at han stakk halve skrujernet inn i hovudet til miljøarbeidaren.

SJUKMELDT: Adel Dabbas er framleis sjukmeldt frå jobben sin etter å ha blitt stukke med eit skrujern. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

I retten tidlegare denne veka fortalde Dabbas at han framleis er sjukmeld frå jobben som miljøarbeidar for personar som slit med rus og psykiatri. Han har mareritt, tek stadig til tårene, har vanskar med høyrselen og med å ete, etter at han blei stukken fleire centimeter inn i tinningen.

– Eg er fornøgd med dommen. Det var på sin plass, seier Dabbas til NRK.

SKRUJERN: Det var dette skrujernet som miljøarbeidar Adel Dabbas blei stukke med i sommar. Skrujarnet gjekk nesten fem centimeter inn i tinningen. Foto: Kaja Skatvedt Robak / NRK

Gjekk til angrep med skrujarn

Motivet for angrepet skal ha vore hemn, utan at verken han sjølv eller andre kunne konkretisere dette. Mannen har også tidlegare blitt dømd for vald og truslar. I retten sat den tiltalte med hettegenseren dradd framover hovudet, utan å ville forklare seg.

Rettspsykiatrane John Olav Roaldset og Øyvind Erik Jensen har i ein rapport konkludert med at den tiltalte mannen var psykotisk og dermed ikkje tilrekneleg då hendinga skjedde.

Mannen i 30-åra har diagnosen Paranoid schizofreni. Han har også ein dissosiativ personlegdomsforstyrring. Under rettssaka meinte mannen derimot at han var tilrekneleg under angrepet. Han vedgjekk straffskuld og har forklart at han oppsøkte Dabbas for å drepe han. Under rettssaka sa han også at han var klar over kva han gjorde og at han var budd på å ta straffa for det.

Blei ikkje overført til tvunge psykisk helsevern

Berre nokre få månader før drapsforsøket i sommar blei mannen i 30-åra frifunne for vald og truslar. Då meinte tingretten at han ikkje var tilrekneleg og difor ikkje kunne straffast. Dei meinte også at det ikkje var nærliggande fare for nye, alvorlege brotsverk.

Dette skjedde i strid med oppfatninga til dei sakkunnige og aktor.

I retten kom det også fram at mannen høyrde stemmer som bad han om å drepe. Det skjedde nesten 7. juni i år, då han storma inn på kontoret til miljøarbeidaren med ein klar plan om å ta livet av han.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim seier til NRK at ho er fornøgd med dommen.

– Den er i tråd med påstanden vår. Det er ein viktig dom for å unngå at noko tilsvarande og alvorleg kan skje igjen, seier ho.

NRK har vore i kontakt med advokaten til den dømde mannen som per no ikkje har ein kommentar til saka.