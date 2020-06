Frikjent tidligere i vår

Mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk i Volda, ble i mars frifunnet for vold og trusler. Det melder Sunnmørsposten. Da mente tingretten at han var utilregnelig og ikke kunne straffes. De mente også at det ikke var særlig nærliggende fare for at mannen skulle gjøre alvorlige lovbrudd. I dommen fra Søre Sunnmøre tingrett går det frem at aktor i saka la ned påstand om at mannen måtte bli overført til tvungen psykisk helsevern, men retten fant ikkje grunnlag for dette. Nå er mannen siktet for drapsforsøk etter å ha stukket en ansatt i Volda kommune med et skrujern natt til mandag. Tidligere i dag sa forsvareren til mannen til NRK at han ønsker at det blir gjort en vurdering av om den siktede var tilregnelig.