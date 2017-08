Nå sier boligsjefen nei til alle

Studentene tyr stadig oftere til internett og sosiale medier for å skaffe seg bolig til studiestart. Færre går via Studentsamskipnaden ved Høgskolene i Molde og Volda og NTNU i Ålesund for å skaffe seg bolig. Og studentboligene, de er kapret for lengst.

Studiestart er rett rundt hjørnet og Campus Molde har 362 innflyttingsklare boliger å tilby sine rundt 2400 studenter. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fullt overalt

– Vi har ikke studentboliger til alle som søker. Vi har 362 boliger hvorav alle er fylt opp, og fremdeles har vi mange på venteliste, sier boligsjef i Studentsamskipnaden ved Høgskulen i Molde, Venke Hovden.

Studentsamskipnadene i Molde, Volda og Ålesund dekker boligbehovet for rundt 15 prosent av studentene. I Molde begynner studentene å flytte inn allerede denne uken.

– Alle boligene våre er fylt opp nå. Erfaringsvis kan det jo skje endringer frem til skolestart, men vi klarer ikke å tilby boliger til alle som står på venteliste, sier boligsjefen.

– Ordner seg nok

Hun tror boliger i større grad enn før blir formidlet via sosiale medier og på nettsteder som Finn.no og Hybel.no.

Selv om de ikke på langt nær kan tilby alle studentene ved høgskolen bolig, tror hun allikevel at alle skal finne seg et sted å bo.

– Ja, det tror jeg. Det har de gjort i alle år og det er rart om de ikke skal få det til i år også.

Studentsamskipnaden i Volda har 422 hybler, 101 på venteliste og rundt 4000 studenter. Foto: Magnus Halten

Selv for dem som kommer til studiestart uten å ha ordnet sted å bo på forhånd, forteller hun at det pleier å ordne seg.

– Det har skjedd at det har kommet noen få som ikke har bolig når skoleåret starter, men det har faktisk løst seg rett etter skolestart. Det håper vi på i år og.