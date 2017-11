Snøfallet de siste dagene har skapt optimisme, både blant dem som vil ut å få ski på beina og hos dem som lever av å legge forholdene til rette. På Strandafjellet på Sunnmøre kunne de mandag kveld melde om en meter med snø, og arbeidet med å preparere løypene er allerede i full gang. For bare noen få dager siden var det helt snøfritt i det samme området.

Åpning til helgen?

I tillegg til den naturlige snøen er det satt i gang to snøkanoner ved skianlegget som de håper skal bidra til at anlegget kan åpne for skiglade mennesker allerede denne uken.

– Vi håper å kunne åpne til helgen. Det er meldt en del nedbør de neste par dagene og vi håper dette kommer som snø. Da har vi en mulighet til å kunne åpne, sier Sjur Ringstad.

Store snøkanoner er satt i drift for at de skiglade raskest mulig skal få gode forhold. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Ringstad er løypeansvarlig ved Strandafjellet skisenter. Mandag kveld satt han bak rattet i en av tråkkemaskinene i bakkene. Han kjørte med et smil etter snøfallet, men er spent på utviklingen videre. Han påpeker at det er små marginer akkurat nå.

– Det er så vått under den snøen som har kommet at vi har en ganske stor utfordring der, sier han med håp om lave temperaturer de kommende dagene.

Arbeidsgleden er stor i tråkkemaskinen til Sjur Ringstad etter snøfallet de siste dagene. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Viktig med tidlig start

Forrige sesong ble av det lange slaget. Da kunne de holde åpent fra midten av november og nesten helt frem til mai måned. Nå ser det lovende ut igjen, selv om tidlig påske denne vinteren gjør at sesongen neppe blir like lang som den forrige. Å komme tidlig i gang er viktig for å få en best mulig sesong.

– Det er klart, for det er gjerne nå folk er skikkelig giret på å komme seg ut på ski. Ikke minst er julen veldig viktig. Vi må komme i gang tidlig og prøve å få noe ut av dette, sier Ringstad.

Han har kanskje drømmejobben sin der han sitter bak rattet i tråkkemaskinen og smiler, til tross for lange arbeidsøkter. Snøfallet er noe man ser frem til med forventning i denne bransjen.

– Veldig godt å komme i gang, sier Ringstad, og innrømmer at han har lengtet etter dette et par måneder nå.

Du kan følge med på oppdaterte kart over snømengder, skiføre og nysnø på senorge.no.