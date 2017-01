Mowinckel ble satt ut av stor feil i finaleomgangen

Seieren gikk til hjemmehåpet Federica Brignone. Hun gjorde en stor feil øverst i finaleomgangen, men holdt hodet kaldt og knuste franske Tessa Worley med 55 hundredeler. Tredjeplassen gikk til Marta Bassino som også er italiensk. Hun var 57 hundredeler bak.

Verken Nina Løseth som lå på 12.-plass etter første omgang, eller Mowinckel som lå som nummer 16, lyktes i finaleomgangen. Mowinckel på 17.-plass var 2,22 sekunder bak teten, mens det var ytterligere to hundredeler til Løseth.

- Jeg gjorde en kjempefeil på toppen i annen omgang og ble satt ut av det. Det tok litt tid før jeg kom noenlunde inn i det igjen, men etter et bra parti røynet det på mot slutten. Jeg tapte mye også helt nederst i finaleomgangen, sa Mowinckel til NTB.

Vanskelig

Ragnhild Mowinckel kom til rennet i Kronplatz tirsdag med fjerdeplass fra storslalåmrennet i Semmering like før årsskiftet og sjetteplass fra det første storslalåmrennet i 2017 i Maribor. Men det ble ikke klaff tirsdag, i generalprøven før VM.

- Det var tungt og vanskelig å kjøre. Det svingte mye, det var litt sidebakke å slite med, og det var veldig glatt, forklarte hun til NTB. Halve løypa lå i skikkelig skygge i annenomgangen, men lyset skapte ikke problemer for den norske jenta.

Nå reiser hun videre til Cortina d'Ampezzo for å kjøre fartsrenn i helgen. Det blir de siste konkurransene før VM.

- Hvordan blir oppladningen mot St. Moritz?

- Etter Cortina kommer jeg til å reise hjem. Da er planen å ta meg helt fri noen dager for å samle overskudd. Jeg har funnet ut at det er bedre enn å satse på en treningsperiode, for nå har jeg vært på reise og konkurranser en hel måned, så jeg er litt sliten, sa Mowinckel til NTB tirsdag.

Ikke på topp

Nina Løseth har seks plasseringer blant de seks beste i de tekniske disiplinene i år, men hun var ikke på topp i Kronplatz. Der endte hun på 18.-plassen, langt unna det hun er god for på sitt beste. Hun har en annenplass i verdenscupen i storslalåm som beste resultat i år. Den fikk hun i rennet i Killington 26. november.

Hun presterte en førsteomgang som holdt til 12.-plass tirsdag. Starten var bra i begge omgangene, men så tapte hun jevnt og trutt til de beste nedover den vanskelige og krevende traseen. Særlig i finaleomgangen tapte hun mye i den siste bratta inn mot mål.