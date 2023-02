– Du er jo ganske idiot når du driver med det her, sier Ragnhild Mowinckel til NRK.

Hun har akkurat vunnet VM-bronse i storslalåm. Hennes første medalje siden VM i 2019. Imellom de to medaljene har det vært nok av nedturer. Siden forrige VM-medalje har Mowinckel vært gjennom en tøff periode med en ny, alvorlig korsbåndsskade.

– Det er ikke noen «walk in the park». Når du sitter i sykesengen og er operert, så er den veien veldig lang, sier Mowinckel.

Mowinckel kjørte seg opp fra en femteplass til en bronsemedalje med en sterk avslutning på den andre omgangen. Det var i nærheten av edlere metall, men både Mikaela Shiffrin Og Federica Brignone var noen små tideler foran.

JUBEL: Ragnhild Mowinckel jublet som en gal i målområdet etter den utrolige andreomgangen. Foto: Marco Trovati / AP

Allikevel betød denne bronsemedaljen mye.

– Det er litt historikk på hva man har gått gjennom. Og føle at du kan kommer tilbake etter å ha vært langt nede og vise at du fort kan bli bedre på ski. Det har vært helt fantastisk å vise at det går igjen.

Forrige VM-medalje har vært en viktig inspirasjon på veien.

– Jeg er glad for at jeg opplevde suksess før skaden, for da har man visst at dette kan jeg få til dette igjen. Det har ikke vært en utenkelig tanke.

Stolte lagvenninner

Dette var kvinnenes fjerde VM-medalje dette mesterskapet. Men denne med medaljen betød litt ekstra for lagvenninnene til Mowinckel.

– Hun kjører jo så støtt og er så kontrollert, solid alpinist. Hun er sterk både mentalt og fysisk. Hun er god på planlegging og finner planen ganske fort. Det er bare helt rått, sier Thea Louise Stjernesund til NRK og legger til:

– Jeg er bare så glad på Ragnhild sine vegne her.

Også Mina Fürst Holtmann, som gjorde sin beste prestasjon i år og ble nummer seks, var glad på Mowinckels vegne.

– Stort. Veldig stort. Stolt er jeg, og det er hele laget og. Utrolig bra. Et stort øyeblikk for alle. Vi er glade på Ragnhilds vegne. Hun fortjener det her.

SESONGBESTE: Mina Fürst Holtmann leverte bra i dag og ble nummer seks. Det er sesongbeste. Foto: Marco Trovati / AP

– Noe av den råeste kjøringen jeg har sett

– Hun utklasser de andre, utbryter NRKs ekspert Nina Haver-Løseth

For den siste delen i den andre omgangen av Ragnhild Mowinckel luktet det svidd av. Etter å ha tapt litt i midten av løypa, så kjørte hun fra omtrent alle i bunn.

Det holdt til bronsemedalje.

– Det er some en berg-og-dalbane. Hun taper litt, så kjører hun innpå igjen. Hun kjører en forrykende nederdel, sier Haver-Løseth.

Også Kjetil Jansrud var mektig imponert over kjøringen til den norske bronsevinneren.

– Dæven, det er noe av den råeste kjøringen jeg har sett av Ragnhild i bunnpartiet av henget. Spesielt fra midten av henget og ned. Det luktet gull, men det blir bronse, sier Viaplay-eksperten på deres sending.

Dette er bare Mowinckels andre pallplass denne sesongen.

– Det er helt fantastisk. Jeg prøvde virkelig i dag. Hvert fall etter den første omgangen visste jeg at jeg hadde sjansen, og at jeg var med. Da må du bare kjøre det som går. Jeg kjempefornøyd med at det gikk, sier Mowinckel til NRK.

PALLEN: Federica Brignone, Mikaela Shiffrin og Ragnhild Mowinckel. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

– Sliten

Stjernesund og Maria Tviberg fikk det ikke til å stemme like bra i den første omgangen. Begge to kjørte til siste slutt i parallellslalåmen i går, og merket kjøre etter noen intense dager.

– Jeg har litt lite piff i beina merker jeg. Det er ikke noe gøy å innrømme det, men ja jeg har ikke så mye futt som jeg skulle hatt, sier Stjernesund til NRK etter den første omgangen.

– Er det fordi du er sliten etter parallelløpet eller?

– Nja, det er klart det er påkjenning og mange runder du skal være på, også veldig høyt spenningsnivå hele dagen. Så de foregående dagene tar på dem, men så blir det litt lite søvn da. Hjernen driver og går gjennom dagen på repeat.

Det gjorde at dem hadde tidlige startnummer i andreomgang, og det klarte Stjernesund å utnytte. Hun kjørte seg opp til en åttendeplass.