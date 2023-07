Mor sikta for drap på baby – no er ho også sikta for å planlegge drap på far

Den 24. juni vart to personar sett i varetekt i fire veker, fordi politiet meiner dei skal ha planlagt å drepe nokon. Det står i ei fengslingsskjenning frå Frostating lagmannsrett.

Eit par dagar etterpå vart også ein tredje person sett i varetekt i same sak.

Ein av dei involverte er allereie sikta i ei anna alvorleg sak.

Mistenkt i babydødsfall

Det var i august i fjor at eit foreldrepar frå Sunnmøre vart arrestert, fordi politiet mistenkte at dei hadde noko med barnet deira sin død å gjere.

Begge to vart etter kvart sikta for drap, eller medverknad til drap.

Både mor og far vart seinare sett fri frå varetekt, medan politiet held fram med å etterforske saka. No er mor i saka også sikta for å planlagt å drepe far.

– Eg har ikkje nokon kommentar, seier advokaten til kvinna, Axel Lange.

Forsvarer til mannen som er sikta for drap på sin eigen baby, Sjur Engelsen Lange, seier mannen er rysta over at nokon har planlagt å drepe han.

– Han er sjokkert, og kan ikkje forstå kvifor dette har skjedd, seier han.

Tatt av politiet

Mor, som er i 30-åra vart i førre veke arrestert av politiet, saman med ein mann. Politiet meiner dei to skal ha planlagt å drepe far til det døde barnet.

Dette skal ha skjedd veka etter at politiet gjennomførte ein rekonstruksjon med dei involverte partane. Der valde dei ut eit sentralt tidsrom for å gå gjennom kva som skal ha skjedd då babyen døydde. Her var både mor og far til stades, kvar sin gong.

Både mora til babyen, og mannen som er sikta ilag med ho, er no sett i varetekt i fire veker. Mannen prøvde å anke varetektsfengslinga, men den vart forkasta av lagmannsretten.

Dagfinn Tynes, er forsvararen til mannen. Han opplyser at han skal snakke med klienten sin seinare i dag og at han må gjere det før han eventuelt kommenterer saka.

Opphavleg var det som sto i kjenninga ikkje lov referere til i media. Lagmannsretten har no oppheva dette forbodet etter ei klage frå NRK.

Begge foreldra nekter straffeskuld i saka der dei er sikta for drap, eller medverknad til drap.