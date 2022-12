Babyen var berre fem månader gamal då han blei funnen død heime hos foreldra på Sunnmøre i sommar. Etter kort tid blei foreldra arresterte og sikta for mishandling. Samstundes blei Kripos kopla inn i saka.

No utvidar politiet siktinga til drap eller medvirkning til drap.

– Det skjer på bakgrunn av ei samla vurdering, seier politiadvokat Julie Ulstein ved Møre og Romsdal politidistrikt.

– Er det nye spor i saka som gjer at dei no blir sikta for drap?

– Ja, i den samla vurderinga er det også nye funn i saka, mellom anna inngår den endelege obduksjonsrapporten, seier ho.

Ho vil ikkje gå inn på kva obduksjonsrapporten seier om dødsårsaka.

Politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

– Tøff påkjenning

Først var foreldreparet sikta for vald i nære relasjonar, deretter for grov mishandling. No meiner politiet at dei to har gjort seg skuldig i drap på sitt eige barn.

– Umiddelbart er reaksjonen at det er ei svær belastning for min klient. Saka har vore veldig tøff over lang tid, og dette er heilt klar ei kjempealvorleg ytterlegare påkjenning, seier Axel Lange, som representerer mora.

– Kva meiner ho har skjedd?

– Ho klarer ikkje å forstå det, seier han.

Ingen av foreldra vedgår straffskuld.

Axel Lange er forsvarar for mora som no er sikta for drap. Han seier at ho ikkje klarer å forstå kva som har skjedd. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Neppe ny fengsling

Begge foreldra i 30-åra har vore fengsla i lang tid i haust, men sleppte nyleg ut. Då meinte politiet at det ikkje lenger var fare for at dei kunne øydelegge bevis.

Politiet har vurdert å be om at foreldreparet skulle varetektsfengslast på nytt, før ein eventuell tiltalte og rettsak.

Politiadvokat Julie Ulstein seier dei har landa på å ikkje be om ny fengsling.

Forsvarar Axel Lange er fornøgd med det.

– I denne saka er det rett. Det er strenge vilkår for varetektsfengsling og dei har vore varetektsfengsla, seier han.

Babyen blei gravlagd tidlegare i haust på ein kyrkjegard på Sunnmøre med foreldra og politiet til stades.