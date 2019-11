Molde får stort klatresenter

Romsdal tindegruppe etablerer fylkets største klatresenter på 1500 kvadradmeter i en fabrikkhall i Grandfjæra ved Moldegård. Planene ble presentert for et par hundre personer på et frokostmøte i regi av Molde Næringsforum i dag. – Klatresenteret får mange klatrevegger og blir det råeste mellom Bodø og Oslo, sier styreleder i Romsdal tindegruppe, Eivind Markussen. Finansieringa på 34 millioner kroner er ikke noe problem, sier Markussen, og klatresenteret skal stå ferdig i 2021.