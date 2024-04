Mistenker høy hastighet

Politiet har en mistanke om at høy hastighet var blant årsakene til en trafikkulykke i Sunndal på fredag. Det skriver Driva.

– Saken er under etterforskning. Vi har en hypotese om at det har vært høy fart. Vedkommende er dessuten siktet for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, sier politistasjonssjef for Indre Nordmøre politidistrikt, Lars Olav Melkild, til avisen.

En mann ble fraktet til sykehus etter ulykken.