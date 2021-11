I flomlyset i Volda jubler Mali Berg Zetterstrøm etter å ha satt ballen i mål for hjemmelaget. 15-åringen bruker mye av fritiden på fotball og er spiss på J15-laget.

Men det er ikke bare dribling og pasninger som opptar 15-åringen. Nylig skrev hun en melding til Sunnmøre Fotballkrets om det hun mener er forskjellsbehandling.

Mali Berg Zetterstrøm sendte denne meldingen til Sunnmøre Fotballkrets. Foto: SKJERMDUMP / SUNNMØRE FOTBALLKRETS Det var flere som var enige med 15-åringen i kommentarfeltet.

Zetterstrøm opplever at dommerne gjør forskjell på jenter og gutter på banen, og at de ikke tillater jenter å takle like hardt som guttene.

– Jenter ikke skal banne

Den unge fotballspilleren mener flere dommere blåser for tidlig, spesielt i skulderpressing og sklitaklinger. Dersom den som blir taklet, detter, blir det blåst med én gang, forteller hun.

Også når det kommer til ordbruk mener Zetterstrøm at det er forskjeller på hva dommerne tillater.

– Det var en jente på laget mitt som bannet under kampen. Da fikk hun streng beskjed om at jenter ikke skal banne.

Mali Berg Zetterstrøm opplever at forskjellsbehandlingen har blitt en vane for dommerne: – Det virker som at det har blitt en vane, at de skal blåse mye fortere på jentene. Foto: Stine Eilertsen / NRK

15-åringen har selv sagt ifra til dommere både under og etter kampen, og har fått beskjed om at det er forskjell på gutter og jenter som spiller fotball.

– Da har jeg svart at sånn er det ikke. Vi driver jo med samme idrett så da regner jeg med at vi skal bli dømt likt, men da ler de bare.

– Skal ikke måtte stå opp for likestilling på fotballbanen

For fotballspilleren Andrine Stolsmo Hegerberg er ikke forskjellsbehandlingen ukjent, og hun blir oppgitt av å høre opplevelsene til Mali.

– En femten år gammel jente skal ikke måtte stå opp for likestilling på fotballbanen fordi hun har bannet eller taklet litt.

Hegerberg peker på at jentene kan bli demotiverte og legge bånd på seg selv. Hun sier man blir lei av å høre sånne type kommentarer som Mali forteller om.

Andrine Stolsmo Hegerberg mener opplevelsene til Mali viser at fotballen enda har en jobb å gjøre. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Det er unge jenter som drømmer om å bli gode fotballspillere, så ved å ikke la dem få muligheten til å spille fysisk fotball med følelser og engasjement, så skal det bli tøft å utvikle seg i den sporten her.

Får støtte fra trener

Kenneth Østerås er hovedtrener for Vålerenga Rekrutt Damer, der spillerne er fra 15 år og oppover. Han forteller at det blir snakket om forskjellsbehandling mellom kvinner og menn både på toppnivå og i den aldersbestemte ungdomsfotballen.

– De opplever at det dømmes raskere og strengere, og veldig mye mindre toleranse for spontane reaksjoner som munnbruk og kroppsspråk.

Kenneth Østerås sier det oppleves at det lettere blir gitt gule kort til jente- og kvinnespillere. Foto: Privat

Treneren sier at det også oppleves at det blir raskere frispark, og at dommerne tillater mindre kroppskontakt i kvinnefotballen.

Vil bli et tema på neste samling

Daglig leder i Sunnmøre Fotballkrets, Bjørn Oskar Haukeberg, er tydelig på at dommerne ikke får beskjed om å dømme jenter og gutter ulikt, men at det kan være mulig at kretsen har et større problem enn de antok.

– Det er fullt mulig, men det er vanskelig for oss å vite nøyaktig hvordan dette er. Vi har ikke hatt noen konkrete saker før denne.

Daglig Leder i Sunnmøre Fotballkrets, Bjørn Oskar Haukeberg, sier dommerne ikke får beskjed om å forskjellsbehandle gutter og jenter. Foto: Arne Flatin / NRK

Han sier at det den unge fotballspilleren opplever ikke er greit, og at dette nå vil bli et tema på fagsamlingene.

– Når folk står frem og forteller dette her, så er det åpenbart at vi må gjøre noe med det, mener Haukeberg.

Vil få slutt på forskjellsbehandlingen

Tilbake i Volda takker Zetterstrøm motstanderlaget for kampen. Nå håper hun at det vil bli slutt på forskjellsbehandlingen, slik at hun neste sesong får takle like hardt som guttene.

– Hvis fotballen skal være en plass for både gutter og jenter, må vi gjøre det sånn at det er likt helt fra de er små. At de får de samme mulighetene.

