Mann funnet død

En mann er funnet død i Haram kommune. Mannen er i 40-årene, og ble funnet i en bolig. Politiet gjør undersøkelser på stedet, og til VG sier operasjonsleder Tor Andre Gram Frank at når noen dør alene, så må saken etterforskes. Til TV2 sier Frank at det ikke er noen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt.