Må trå til med feite tilbud

Ole Gunnar Solskjær innrømmer at Manchester United må dra til med ekstra feite tilbud for å få tak i spillere. Solskjær møtte flere medier til en omfattende intervjuseanse i Perth tirsdag. United reiser fra Australia til Singapore og Kina de kommende dagene for flere kamper. – Føler du at dere er langt unna Manchester City og Liverpool? – Jeg gjorde det på slutten av forrige sesong, men ikke starten da jeg kom inn. Vi var nummer tre i Premier League i løpet av de 21 kampene etter at jeg kom. Og det inkluderer den dårlige perioden mot slutten. Får vi til å være stabile og klarer å få holde på David de Gea (keeper), så kan vi kanskje utfordre. Solskjær har en kontrakt som løper til sommeren 2022. Etter en strålende innledning under nordmannen avsluttet United med bare to seirer på sine ti siste kamper.