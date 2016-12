Den norske toppalpinisten tar dermed klare grep for å stå best mulig rustet til rennene som venter rett etter at julemiddagen er fortært.

Nytt renn tirsdag

Tirsdagens avlyste storslalåmrenn i Courchevel kan bli avviklet på nytt 27. desember. Dagen deretter er det nytt storslalåmrenn i østerrikske Semmering, og 29. desember er det verdenscuprenn i slalåm samme sted.

Nina i aksjon Foto: GIUSEPPE CACACE / Afp

Løseth har ikke bare gode erfaringer med å legge turen hjemom i dagene rundt jul. Tidligere har hun opplevd å pådra seg ubeleilig sykdom under juleferien, og derfor velger hun denne gangen å holde seg i Mellom-Europa.

- Det å bli syk orker jeg ikke igjen, fastslår Løseth overfor NTB.

Får besøk

Uansett skal hun ikke sitte mutters alene på julekvelden.

- Kjæresten min kommer nedover, så det blir oss. Så lenge man har noen man bryr seg om rundt seg, går det bra, smiler Spjelkavik-jenta.

Målet er klinkende klart:

- Tanken er å få optimale forberedelser til de neste rennene, fastslår Løseth.

27-åringens form er det ingenting i veien med. I tirsdagens storslalåmrenn rakk hun å kjøre sin førsteomgang før rennet ble avlyst. Løseth hadde kun to italienske jenter foran seg på resultatlista og ville hatt et glitrende utgangspunkt foran annen omgang.