Linjen legges ned: – Føler oss ikke sett

– Det er en fortvilende situasjon for oss alle

Klassevenninnene Gunn Janne Jenssen (33) og Elisabeth Koppen Krogsæter (16) er frustrert. De går linjen Helse og oppvekst ved Haram videregående skole, men til neste år finnes det ikke et tilbud når de to og resten av klassen skal begynne i 2. klasse.

Linjen er et av 23 skoletilbud i fylket som blir lagt ned.Et av kravene fra utdanningsutvalget i Møre og Romsdal er at ti av elevene må ha krav på ungdomsrett. Ved Helse og oppvekst har ni av søkerne denne retten.

Jenssen er en av dem som ikke kommer inn under denne retten. Hun føler seg forbigått når hun ikke teller inn i fylkeskommunens mattestykke.

– For å være helt ærlig, så synes jeg det er blodig urettferdig. Vi som ikke har ungdomsrett føler oss ikke sett i det hele tatt. Vi er vanlige mennesker som har lyst til å komme oss opp og frem vi også, forteller hun.

Les også: Reagerer kraftig på føreslått nedlegging av studietilbod

Må sette utdanningen på vent

ELEV: Elisabeth Koppen Krogsæter sier at ikke alle på hennes alder har lyst til å flytte hjemmefra. Foto: PRIVAT

– Mange som går linjen har søkt her fordi de egentlig hadde muligheten til å ta andreåret her også, sier Koppen Krogsæter.

Enkelte av elevene i klassen bor på øyene utenfor fastlandet, og har allerede lang vei til skolen. De må flytte på hybel i Ålesund eller Molde skal de fortsette på det samme utdanningsløpet.

– Det er ikke alle som har lyst til å flytte hjemmefra når man er så ung. Stipendet dekker ikke godt når man skal bo på hybel i en by, og i tillegg skal ha penger til mat og sosiale ting, mener 16-åringen.

Gunn Janne Jenssen sier hun ikke har mulighet til å flytte eller pendle til en av byene for å fortsette studiene.

– Jeg må nok sette utdanningen på vent. Jeg er alene med to unger, og da kan jeg ikke pendle. Det blir for lang reisevei, for jeg er avhengig av å komme meg tilbake hvis det skulle være noe med ungene, forteller hun.

De to elevene mener skolene i byene blir prioritert fremfor i bygdene. Kun seks elever søkte Entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Ålesund videregående skole, men det var den eneste av linjene som var foreslått nedlagt som ble reddet.

Avgjørelsen står

UTVALGSLEDER: Bjarne Storfold Elde sier at byene ikke blir prioritert foran bygdene. Foto: Gunnar / Sandvik

Også Haram videregående reagerte da linjen ble nedlagt. I et brev til utdanningsutvalget signert rektor Jan Magne Helland sier de at avgjørelsen kom «svært uventet». Rektoren peker på at skolen har splitter nye lokaler til undervisning i faget, og at det er den eneste yrkesfaglige linjen som er dominert av jenter.

Ifølge leder i utdanningsutvalget, Bjarne Storfold Elde, er det derimot ikke aktuelt å reversere avgjørelsen om å legge ned linjene. Han avviser også at byene blir prioritert over bygdene.

– Både byskoler og skoler i distriktene har opplevd å ha tilbud som ikke blir igangsatt. Det var mer en tilfeldighet at Ålesund videregående fikk flertall for sitt tilbud med bare seks elever, sier Storfold Elde.

Når det gjelder elever uten ungdomsrett, sier han at man har sett på muligheter for å inkludere de i regnestykket i fremtiden.

– Men enn så lenge er ikke det gjeldende politikk. Det må nok utredes nærmere med tanke på kostnader og konsekvenser det vil ha for fylkeskommunen, forteller lederen i utdanningsutvalget.