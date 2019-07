Leteaksjon etter klatrere i Trollveggen

Hovedredningssentralen har fått inn en bekymring om to tsjekkiske menn i 40-årene som skulle klatre i Trollveggen i Rauma. De dro ut torsdag og skulle vært tilbake lørdag forteller politiet.

– Kona til den ene av de to meldte fra til oss litt over klokken 9.00 mandag, fordi de ikke får kontakt med dem, sier operasjonsleder Erik Mikalsen.

Erik Mikalsen, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Etter at meldingen kom har politiet jobbet med lokalisere klatrernes bil. Den er funnet besøkssentret ved Trollveggen.

– Vi har også hatt en fra den alpine redningsgruppa som har lett visuelt etter dem i teleskop. Nå har Hovedredningssentralen sendt oss et redningshelikopter som skal søke i området, sier Mikalsen.

Erfarende klatrere

De to skal være relativt erfarne klatrere og de har også klatret i Trollveggen tidligere. Politiet er ganske sikre på at de fremdeles er i området.

– Bilen ville være avgjørende for at de skulle ha kommet seg videre. Derfor har vi stor tro på at de fremdeles er i området, sier Mikalsen.

Redningshelikopteret skal søke i et relativt stort området for å forsøke å lokalisere de to.

– Vi er i kontakt med de pårørende og den tsjekkiske ambassaden, og holder dem løpende orientert om de tiltakene vi iverksetter, sier Mikalsen.

Mye steinsprang i området

Redningsleder Kjetil Hagen i Hovedredningssentralen Sør-Norge fortalte at de sendte et redningshelikopter fra Ørlandet kl. 12.35.

– Helikopter er det beste verktøyet vi har i en slik aksjon, men det er mye steinsprang i Trollveggen, så helikopteret kan ikke gå for nærme, sa Hagen.

Kl. 14.00 sier helikopteret har fått med seg lokale kjentfolk fra den alpine redningsgruppa og starter leteaksjonen fra luften, opplyser politiet.

Europas høyeste loddrette fjellvegg

Trollveggen er et populært reisemål både for fjellklatrere og basehoppere. Den regnes som Europas høyeste loddrette fjellvegg. Det er cirka 1700 meter fra bunnen av dalen og opp til toppen av veggen, hvorav 1000 meter et loddrett stup, der fjellmassivet delvis henger 50 meter utover veggen.

Halvor Hagen jobber som tindefører og klatrer en del i Trollveggen selv.

Han kjenner ikke til redningsaksjonen som pågår nå, men sier at det er mange ulike klatreruter å velge mellom i Trollveggen.

– Alle er relativt krevende, sier Hagen.

De siste 20 årene har det vært mindre aktivitet i Trollveggen på grunn av flere steinras som gikk i 1998.