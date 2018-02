Kulturministeren til pride

Kulturministeren kjem til Bygdepride, skriv Ørsta/Volda Pride på Facebook. Ifølge Sunnmørsposten stadfestar kulturdepartementet at Trine Skei Grande gjerne deltek under arrangementet den 11. mai. Dette er dagen for den store paraden som er planlagt i Volda, medan heile arrangementet er frå den 10. til 13. mai.