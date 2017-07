Solen tittet frem til slutt da kulturminister Linda Hofstad Helleland svingte seg under åpningen av Molde Jazzfestival i dag. Men det var ikke bare været som tok vei i riktig retning.

–​ Hadde jeg vært arrangør for Moldejazz så hadde jeg ikke vært så veldig bekymret, forteller Helleland.

Håper på 5-årig støtte

Moldejazz har nå mottatt 12 millioner i støtte under knutepunktordningen, men finansieringen for store kulturarrangement endres fra 2018. Kulturrådet vil offentliggjøre sent i høst om Moldejazzen og andre får den støtten de tidligere har mottatt fra staten.

–​ Vi har stor tro på at kulturrådet ser og forstår hvilken betydning Moldejazz har, og at vi får støtte så nært det vi har hatt tidligere år, forteller festivalsjef Hans Olav Solli.

​Festivalsjefen har søkt om 5-årig støtte for Moldejazz. Ministeren mener grunnlaget for støtten blant annet handler om godt innhold og interessen fra publikum. ​

– Det er også en festival som er anerkjent internasjonalt, og som har høy kvalitet. Det er det viktige, forteller Helleland.

