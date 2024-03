Kontroll på brannar

Både i Aureosen i Hustadvika og i Breivika i Ålesund har brannvesenet kontroll på to brannar i bustadhus. I Aureosen ryk det litt frå taket framleis, men ettersløkking har starta. Også i Breivika er brannen slått ned. I Hustadvika var det to personar i huset, ein av dei blei sendt til sjukehus for sjekk. I Ålesund var det fire personar og fire dyr i huset, og her er to personar sende til sjekk.