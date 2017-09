I 9-tida søndag er folk frå Romsdal Alpine Fjellredningsgruppe på plass, for å prøve å få klatrarane ned.

Politiet fekk melding i 21-tida laurdag om to trønderske klatrarar som hadde problem ved Store Venjetind i Rauma. Klatrarane var 1350 meter over havet.

– Dei kjem seg ikkje vidare. Dei treng hjelp ned. Vi har forsøkt å finne løysingar, men vi har ikkje fått det til, seier Jan Helge Kjøl i politiet til NRK Møre og Romsdal.

Helikopter i går kveld

Eit redningshelikopter vart sendt til Rauma laurdag kveld for å prøve å få ned klatrarane. Dei kom til staden i 23-tida, men det vart konkludert med at det var for mørkt og utfordrande å gå inn.

Vil sende redningsgruppe

Søndag har redningshelikoptera både på Ørlandet og i Florø vore opptatt. Florø-helikopteret er opptatt med ein annan redningsaksjon i Indre Sogn..

Politiet sa til NRK klokka 08.30 at dei ville prøve å sende den alpine fjellredningsgruppa til staden. Kort tid etter var gruppa på plass.

Mobilkontakt

Dei to klatrarane er ein mann og ei kvinne frå Trøndelag. Politiet har vore i kontakt med dei på mobiltelefon.

Begge er i 20-åra, og skal vere uskadde. Ifølgje politiet har dei gode klede.

– Dei frys litt, men har det bra, seier Jan Helge Kjøl i politiet til NRK Møre og Romsdal.

Store Venjetind er eit populært mål for klatrarar. Fjellet har ei høgde på 1852 meter over havet.