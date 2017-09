Mennene melde sjølv frå om det til politiet i 05-tida søndag morgon.

– Dei gjekk seg skikkeleg skorfaste. Dei møtte tjukk skodde, så dei kom seg verken opp eller ned, seier operasjonsleiar Bengt Næss ved Vest politidistrikt i Florø.

Uranostinden ligg på 2.157 meter og ligg heilt på grensa mellom Luster, Årdal og Vang kommunar. Dei fire er i 20-30-åra og skal vere fjellvande folk. Dei starta turen laurdag morgon.

– Dei var slitne og kalde, men hadde med seg godt med utstyr. Eg trur ikkje dei lir noko naud, i den grad ein kan seie det på ein fjelltopp, legg Næss til.

I 09-tida melder Hovudredningssentralen på Sola at eit redningshelikopter frå Florø er på veg til mennene. Det er også ei Jostedal alpine redningsgruppe.

Dette er den andre gruppa med fjellfolk som har site skorfaste gjennom natta. To menn i 20-åra sit søndag morgon skorfaste ved Store Venjetind i Rauma i Møre og Romsdal. Også er her to klatrarar frå alpin redningsgruppe på veg.

Redningsleiar Eirik Walle ved Hovudredningssentralen på Sola var i kontakt med mennene på Uranostind like etter klokka 08.

Han seier mennene har gått seg fast noko nedanfor eggen, Uranosryggen.

– Dei går to og to saman i taulengde og har det nok litt stussleg der dei sit i tåka. Men det er ingen dramatikk, seier han.

HRS konfererer med både Alpin redningsgruppe i Jostedalen og Luftambulansen i Førde. Skodda ligg framleis tjukk.

– Dei ser ikkje ned og tek ingen sjansar på å gå vidare. I natt var det også heilt mørkt, så det var rett av dei å bli der dei var. Så blir ting litt lettare no som det lysnar, seier Walle.