Kjem truleg med ny informasjon onsdag

Mannen som døydde i Ålesund laurdag 28. januar blei obdusert i går. Thomas Arntsen, etterforskingsleiar i Spesialeininga, seier at dei truleg vil kome med informasjon om resultatet av obduksjonen onsdag.

Mannen var involvert i eit basketak med politiet i forkant av dødsfallet. Politiet hadde då rykt ut for å få kontroll på mannen, som dei meinte at mannen var til fare for seg sjølv og andre.

Seinare på dagen melde politiet at mannen var død.

Spesialeininga har sidan hendinga etterforska for å finne ut om det kan vere ein samanheng mellom politiet sin framgangsmåte og dødsfallet.