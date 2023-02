– Dei to politibetjentane, som no blir etterforska mistenkt for tenestefeil, blir avhøyrde i dag, seier Thomas Arntsen, etterforskingsleiar i Spesialeininga til NRK.

Dei skal no etterforske for å finne ut om det kan vere ein samanheng mellom politiet sin framgangsmåte og dødsfallet til mannen.

Det var laurdag morgon at politiet blei varsla om ei hending i sentrum av Ålesund. Ifølge politiet skal ein mann ha vore til fare for seg sjølv og andre. Politiet opplyser at mannen kraup i vegbana.

Politiet greip inn for å få kontroll på mannen og det blei eit basketak. Seinare på dagen melde politiet at mannen var død. Det er så langt uklart når og korleis mannen døydde.

Skal undersøke lydlogg

Etterforskarar frå Spesialeininga kom til Ålesund tysdag og vil no starte med avhøyr av dei involverte, både politi og andre vitne.

Thomas Arntsen, etterforskingsleiar i Spesialeininga, seier at dei to mistenkte politibetjentane blir avhøyrt i dag. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Dei skal også gå gjennom videoar frå hendinga. Spesialeininga har allereie fått fleire videoar frå politiet. Men dei vil også ha tips dersom nokon sit på videomateriale dei ikkje veit om.

– Vi ønskjer framleis å få videoar om nokon ikkje har overlevert det dei har filma. Vi er også interessert i å kome i kontakt med dei som har observert hendinga om vi ikkje alt har vore i dialog med dei, seier Arntsen.

Til Sunnmørsposten seier etterforskingsleiaren at dei etterlyser eit vitne som hjelpte politiet å få kontroll på mannen. Han har dei ikkje greidd å identifisere og ønskjer å kome i kontakt med denne personen.

Spesialeininga kjem også til å gå gjennom politiet sine lydloggar frå hendinga, både telefoni og samband.

Arntsen seier at det per no ikkje er aktuelt å sikte nokon i samband med saka.

Mannen som døydde blir obdusert over helga.

Etterforskar kva som skjedde

I tillegg er politiet i Møre og Romsdal i gang med si eiga etterforsking av kva som skjedde i forkant av at mannen gjekk i vegbana i Ålesund.