Kastemat fra butikken hjelper bønder i fôrkrise

Sauene velter nesten over hverandre i kampen om å komme først fram.

De vet det er godsaker i vente.

Deltidsbonden fra Ålesund river opp brød og tørker det slik at han kan bruke det som tilleggsfôr utover året.

– I år er tilleggsfôret alfa og omega for at dyra mine skal være friske og i godt hold, sier Strømme og deler ut til sine ivrige venner.

Strømme henter gammelt brød hos den lokale Rema 1000 butikken. Brød som butikken egentlig skulle kastet. I den tørre sommervarmen er ekstramaten viktig for sauene på Flisnes.

– Vanligvis er jeg ikke så avhengig av det. Men i år har vi fått liten avling og da har jeg måttet slå en gammel eng. Der er det gjerne litt mindre næring i gresset enn i den dyrka marka vi vanligvis bruker. Da er det viktig at de får litt ekstra næring fra annet fôr, sier Strømme.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Kan bety mye for enkeltbønder

Over hele landet får tørkerammede bønder kjærkommen hjelp av handelsnæringa som deler ut mat som ikke lenger kan selges.

– Trenden har vært økende i flere år og slike samarbeid mellom butikker og bønder finnes i hele landet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Et samarbeid med lokalbutikken bety mye nå i fôrkrisetider, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Foto: Norges Bondelag

I tørketid er kan slik mat være et godt bidrag.

– Det løser ikke krisa, for dyra trenger mye mat og restematen er bare et supplement. Men for enkelte bønder kan samarbeid med lokalbutikken bety mye nå i fôrkrisetider, sier Bartnes.

Han understreker at man tross krisetid ikke kan gi alt av restemat til dyra.

– Det er viktig at vi holder oss innenfor Mattilsynets regler, slik at dyra får god og riktig næring selv om det nå er krise mange steder, sier Bartnes.

Kjøpmann Geir Ove Myrvoll Bjørlo er glad for å kunne hjelpe lokale bønder. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Vil hjelpe bønder i krise

På den lokale Rema 1000-butikken på Flisnes i Ålesund er de glad for å kunne hjelpe bønder. På lageret står brød med utgått datostempling ferdig i kasser. Det samme gjør kasser med poteter, epler og salat.

– Det er fint for oss å kunne gi det til dere istedenfor å la det gå i søpla, sier kjøpmann Geir Ove Myrvoll Bjørlo.