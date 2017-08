KANDIDAT: Tove-Lise Torve, Arbeiderpartiet

– Det har vært godt å få være ute i jobb som sykepleier igjen, sier Tove-Lise Torve. Men selv om fire år på grasrota hjemme på Sunndalsøra har gjort godt, så frister det med fire nye år på Stortinget.

Hun kan på ingen måte beskrives som en politisk broiler, med turnusvakter som sykepleier på sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien.

Og selv om det har vært mye vanlig arbeidsliv, så er ho en erfaren politiker med en periode på Stortinget fra 2009 til 2013 og som ordfører i Sunndal fra 2007 til 2009.

Jeg fatter ikke, og klarer ikke å begripe at vi i Norge ikke klarer å få til et bedre rusomsorgstilbud. Tove-Lise Torve

Foto: Roar Halten / NRK

Nå sikter ho mot Stortinget igjen som Arbeiderpartiet tredjekandidat i Møre og Romsdal.

Hva håper du å få til om du kommer på Stortinget?

– Nei, først da må jeg se om vi blir kvitt denne knottplagen, ler Torve og sikter til de utallige små krypene som svirrer rund hodene våre denne formiddagen.

– Det tror jeg mange hadde blitt glad for, ler Torve videre.

– Det er mange saker som er viktig for vårt fylke, men det være å jobbe for å få en mye mer helhetlig rusomsorg.

– I dag er det mange gode behandlingstilbud, men de er fragmenterte og har lang ventetid mellom de forskjellige behandlingsoppleggene.

– Jeg fatter ikke, og klarer ikke å begripe at vi i Norge ikke klarer å få til et bedre rusomsorgstilbud. Vi har veldig bra behandling for kreft, når du får hjerteproblem og så videre, men hvorfor klarer vi ikke dette med rusomsorg? Dette er noe jeg brenner for og som jeg vil jobbe for å få bedre hvis jeg er så heldig å skulle få komme inn på Stortinget.

Tove-Lise Torve på fritidseiendommen i Bæverfjorden i Surnadal som de har overtatt. Foto: Roar Halten / NRK

Hva tenker du på når du kjører bil?

– Jeg kjører veldig mye bil, og burde bruke tida mye til å tenke. Jeg rydder mye i hodet og forbereder meg på det jeg er på vei til. Og jeg bruker tiden i bil til å snakke med folk. Og så synger jeg mye. Da setter jeg på noen låter som jeg liker og da synger jeg veldig høyt. Det er avslappende og godt?

– Så hvis noen kjører i motsatt kjøreretning av det og ser at du gaper for full hals, da er det en liten konsert de er vitne til?

– Hehe... ja de ser i hvert fall ei som har det veldig kjekt.

Hva bruker du fritiden til?

– Jeg er veldig glad i små trimturer og liker veldig godt å gå i oppoverbakke. Slik sett er jeg veldig heldig som bor på Sunndalsøra, for der er det mest oppoverbakker når vi starter.

– Jeg liker også veldig godt å jobbe i hagen med små og store prosjekter. Og jeg leser mye bøker.

Hva var den siste gaven du ga til noen, og hvem var det til?

– På tirsdag var jeg i bursdag til svigerinna mi, Haldis. Da spiste vi pizza og koste oss oppe i paviljongen her oppe. Da fikk hun bursdagsgaven hun hadde ønsket seg. En lysestake. Og det fikk hun. En lysestake med fine servietter og kopphåndduker. Det ble hun veldig glad for.

Hun er for øvrig en av de snilleste menneskene jeg kjenner, så jeg er veldig glad for at vi deler fritidseiendommen med hun og familien.