Jordras i Sunndal

Det har gått et stort jordras over fylkesveg 62 ved Grytneslia i Sunndal. Brannvesenet er på stedet og kommunen er varslet. Geolog er på vei til stedet. Omkjøring vil bli skiltet. Raset var mellom en og to meter høyt. – Det er ingen ting som tyder på at folk eller biler har biler har blitt tatt av raset, sier operasjonsleder i politiet, Eivind Klokkersund.