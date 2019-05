Jordmor dømt til fengsel

Ei jordmor er dømt til 45 dager i fengsel etter at ho brukte et smertestillende legemiddel mens hun var på jobb ved et sjukehus i Møre og Romsdal. Ifølge dommen har kvinna også stjålet morfin fra arbeidsplassen. Jordmora erkjente i retten straffeskyld. Det var TV2 som omtalte dommen først.