Det er høg temperatur på Haramsøya på Sunnmøre, der åtte 150 høge vindturbinar skal settast opp. Bygdefolket gjer alt dei kan for å stikke kjeppar i hjula for utbygginga. No har politiet sett seg nøydde til å innføre opphaldsforbod i det mykje brukte turområdet.

– Det er historikken som gjer det. Sidan utbyggaren kom til øya har det vore ein jamn obstruksjon over lengre tid, seier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim.

Aksjonane har halde på i vekevis. Tysdag måtte politiet hyre inn bergingsbil for å fjerne sju privatbilar som blokkerte anleggsmaskinene på fjellet.

Oddbjørn Solheim er politistasjonssjef ved Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Frode Berg / NRK

Brukar store ressursar

Politiet brukar store ressursar på Haramsøya og har folk på staden på morgon og kveld.

Solheim skulle ynskje at politiet slapp å innføre eit så inngripande tiltak.

– I oppstarten etter ferien har det eskalert på eit nivå som vi ikkje ynskjer det skal vere, seier politistasjonssjefen.

Kan få bot

Solheim er klar over at eit opphaldsforbod er inngripande mot allemannsretten.

Politiet har difor lagt vekt på at det ikkje skal vere meir omfattande enn naudsynt og berre gjelde når anleggsarbeidet er i gang. Det betyr at bygdefolket får tilgang til området på kveldstid og når anleggsarbeidarane tar helgefri.

Kan de overprøve allemannsretten?

– Ja, vi vurderer situasjonen slik at det er det verkemiddelet vi har. Motstandarane kallar det sivil ulydnad, men i praksis er det å hindre lovleg verksemd, seier Solheim.

Vindkraftparken fekk konsesjon i 2009. Det siste året har det blitt jobba intenst for å stoppe utbygginga.

Dei som bryt opphaldsforbodet kan bli bøtelagt.