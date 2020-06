Flertall på Stortinget vil åpne for ny gjennomgang av kontroversielle vindprosjekter

I dag legger olje- og energiminister Tina Bru (H) frem den såkalte vindkraftmeldingen. Samtidig har regjeringspartiene på Stortinget, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet kommet frem til et såkalt omforent forslag til regjeringen.

Der heter det:

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav, skal forvaltningen stanse vedtaket.»

Ber om at nye søknader droppes inntil videre

– Det betyr at vi nå får en gjennomgang av de sakene som er mest kontroversielle. Finner vi feil, så har forvaltningen fått beskjed om å stoppe vedtaket, sier Ole Andre Myhrvold i Senterpartiet.

De seks partiene er også enige om å be regjeringen ikke gi forlenget frist for igansettelse av nye prosjekter utover det det i dag er gitt konsesjon for. Samtidig ber de regjeringen droppe å behandle alle nye konsesjonssøknader for vindkraft inntil Stortinget har ferdigbehandlet vindkraftmeldingen som blir lagt frem i dag.

– Det blir altså ikke aktuelt med utsettelser fremover, sier Myhrvold.

Han får støtte av Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet.

– Det har vært en reell bekymring for at det har forekommet feil i behandlingen av noen konsesjoner. Uten å ta stilling til om dette er tilfelle, ønsker vi å forvisse oss om at reglene ikke er brutt. Dersom de er brutt, skal det få konsekvenser, sier Eide til NRK.

Han sier noe av formålet med det omforente forslaget også er at ukontroversielle vindkraftprosjekter ikke skal bli utsatt.

Øyner håp

Forslaget får aksjonsgruppen Nei til vindkraft på Haramsøy til å øyne håp for omkamp om utbyggingen der.

– Det er bra at Stortinget vil ha en gjennomgang og det begynner å nå fram til folk at det er gjort mye rart i de gamle konsesjonssakene, sier gruppens leder, Birgit Oline Kjerstad.

Hun slipper imidlertid ikke jubelen løs riktig enda.

– Det er for tidlig å si hva det kommer til å bety for Haramsøya, men det er i alle fall et lite håp om å få snu saken, sier Kjerstad.

Partiet Rødt fremmer et alternativt forslag som går enda lenger. De vil at regjeringen skal stille all utbygging av konsesjonsgitte vindkraftverk i bero til Stortinget har behandlet nytt konsesjonssystem.

– Regjeringen, Sp, FrP og Aps forslag hindrer ikke ødeleggelse av norsk natur. Det gjør ikke noe med utbyggingene, og ikke noe med det udemokratiske systemet vi har i dag. Dette er ikke bra nok. Vi er nødt til å behandle konsesjonene på nytt, etter et system som tar hensyn til natur og demokrati. Derfor må de andre stemme for vårt forslag, dersom de virkelig vil stanse ødeleggelsen av norsk natur, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en epost til NRK.

Lover historisk innstramming

Bru legger frem meldingen idag klokken 11.30. Torsdag lettet hun imidlertid litt på sløret i forhold til hva som kommer.

Da fortalte hun at regjeringen foreslår å stramme inn reglene for å få lov til å sette opp nye vindmøller.

Et par av de viktigste endringene er:

Det skal ta maksimum 2-3 år fra konsesjon gis til byggingen er igang.

NVE skal kunne gi tidlig avslag der man ser at konfliktnivået kommer til å bli høyt.

Flere av prosjektene det i dag er mye bråk om lokalt, handler nettopp om konsesjoner som er gitt langt tilbake i tid. I årenes løp har nemlig teknologien utviklet seg, og mange prosjekter har blitt endret til å omfatte færre, men langt større vindmøller enn opprinnelig planlagt.