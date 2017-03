For første gang forklarte den 19 år gamle eritreeren seg detaljert om hva som skjedde i forkant av drapet på kjæresten Frutuna Tsegay på asylmottaket på Sunndalsøra den 19. november 2015. Tidligere i politiavhør har eritreeren ikke husket hva som skjedde. I dag fikk vi høre hans egen versjon.

Kjøpte kniv i forkant

Drapsdagen tok tiltalte fly fra Stavanger, der han bodde, til Trondheim. Der kjøpte han en kniv, før han dro videre til Sunndalsøra med buss for å møte den 17 år gamle kjæresten som bodde på Sunndal asylmottak.

Kniven kjøpte han for å ta sitt eget liv, dersom hun gikk fra ham, sa han.

– Min plan var å treffe henne og styrke vår kjærlighet og løse alle problemer og planlegge å gifte oss, fortalte han i retten.

Svartnet for tiltalte

På et rom på asylmottaket sammen med flere andre gikk han plutselig til angrep på jenta og knivstakk henne 36 ganger, mens flere vitner så på. 19-åringen forklarte at han husker han tok fram kniven og at han stakk. Deretter svartnet alt for han.

– Da hun sa det var slutt, ønsket jeg ikke leve lenger, sa tiltalte.

Forsvarer for den tiltalte eritreeren, Jørgen Riple

Han flyktet ut av asylmottaket og gjemte seg i et skogområde. Der hever han at han prøvde å ta sitt eget liv ved å henge seg med et belte, men uten å lykkes. Han vurderte å bruke kniven, men den hadde han mistet. Politiet kom til og han ble pågrepet.

Vitner som forklarte seg i dag bekrefter stort sett hendelsesforløpet slik som tiltalte sjøl forklarte. Men rettens store utfordring blir å avgjøre om eritreeren planla drapet ved at han kjøpte kniven i forkant, eller om det hele skjedde på impuls da han forsto at kjæresten gjorde det slutt.

Forsvarer for tiltalte, Jørgen Riple, mener forklaringen til tiltalte underbygger at dette var et impulsdrap.

Bistandsadvokat Anne-Marie Berg og aktor Ingvild Thorn Nordheim

Familiene forsonet seg?

Bistandsadvokaten til mor til den drepte jenta – Anne-Marie Berg – har varsla at det blir reist krav om erstatning på 200.000 kroner. Både hun og resten av retten ble overrasket da tiltalte forklarte at familiene hans og til den avdøde har forsonet seg og at avdødes familie har fått erstatning.

Nordmøre tingrett har satt av tre dager til saken og fortsetter i morgen med flere vitneforklaringer og muligens forklaringene til de rettspsykiatrisk sakkyndige.