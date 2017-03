Drapet i Sunndal: – Hvordan kunne det skje?

Mandag startet rettssaken mot den eritreiske mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Frutuna Tsegay på asylmottaket i Sunndal høsten 2015. Mannen knivstakk den unge jenta 37 ganger med døden til følge. De to var kjærester på det tidspunktet.

Den dramatiske kvelden i november 2015 har satt spor etter seg på Sunndal asylmottak, og fremdeles sitter de ansatte igjen med flere spørsmål enn svar.

– Det har ingen avslutning så lenge ingen er dømt, men det håper vi at vi får nå. Vi håper å få svar på hva som egentlig skjedde, hvordan noe slikt kunne skje og om det er noe vi kunne gjort for å forhindret det, forteller leder for innvandringstjenesten i Sunndal, Bente Mosbakk.

– Gjorde sterkt inntrykk

DREPT: 17 år gamle Frutuna Tsegay ble drept på Sunndal asylmottak i november 2015. Foto: Ingrid Ellevset / Driva / NTB scanpix

I formiddag møtte mannen i Nordmøre tingrett, og han har vedgått straffskyld i saken. Etter drapet hevdet han at han ikke husket å ha begått handlingen, men nå husker han alt. Det mest sentrale spørsmålet i rettssaken blir derfor om drapet var overlagt eller forsettlig.

Flere på asylmottaket ble vitne til drapet og det drøye året i etterkant har blitt brukt til å bearbeide hendelsen.

– Ja, det var dramatisk, men samtidig kom vi styrket ut av hele den forferdelige situasjonen. Folk stilte opp for hverandre og den viljen folk har til å ta vare på hverandre gjorde et sterkt inntrykk på meg, forteller Mosbakk.

Flyttet videre

På tidspunktet for drapet var det et stort eritreisk miljø på asylmottaket, og de fikk hjelp i etterkant. Nå har de derimot flyttet videre.

– Ingen av dem som var til stede da, bor fortsatt på asylmottaket, men vi var hurtig på banen med å hjelpe dem. De har stort sett gått videre i andre kommuner enn Sunndal, sier Mosbakk.