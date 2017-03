Fekk 18 år for knivdrap på kjærasten i asylmottak

Det var 19. november 2015 at 17 år gamle Frutuna Tsegay vart drepen på asylmottaket i Sunndalsøra. Denne veka har saka vore oppe i Nordmøre tingrett. 19-åringen sa i retten at drapet skjedde på impuls då kjærasten gjorde det slutt. Han vedgjekk drapet, men sa at det ikkje var planlagt.

Ingvil Thorn Nordheim er aktor i saka. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Torsdag dag fall dommen og mannen vart dømt til fengsel i 18 år for overlagt drap. Dette var i tråd med påstanden til både påtalemakta og bistandsadvokaten.

– Retten la til grunn at handlinga vart planlagt, seier aktor Ingvild Thorn Nordheim.

I retten forklarte eritrearen at han tok fly frå Stavanger til Trondheim på drapsdagen. I Trondheim kjøpte han ein kniv, før han reiste vidare til asylmottaket i Sunndal, der den 17 år gamle kjærasten hans budde. Han huska at han drog fram kniven og stakk. Deretter svartna det for han.

Dømt til erstatning

Bistandsadvokat Anne-Marie Berg seier at dommen er som venta. Foto: Studio G Heimdal

Mannen vart dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til jentas mor. Bistandsadvokat Anne-Marie Berg representerer mora til den eritreiske jenta og seier at dommen vart som venta.

– Mora vil sjølvsagt synest det er bra at gjerningsmannen får straffa si. Ho tar dødsfallet svært tungt, seier Anne-Mari Berg. Mora bur framleis i Eritrea.

Skuffa over dommen

Forsvarar Jørgen Riple seier at 19-åringen er skuffa over å få så lang fengselsstraff. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Forsvarar til 19-åringen, Jørgen Riple, sa til NRK onsdag at han håpte straffa vart om lag 12 år. I dag er både han og 19-åringen skuffa.

– Han er 19 år og har han fått ein dom på fengsel i 18 år. Det framstår som svært lenge for han, seier Riple.

Over helga skal 19-åringen vurdere om han vil anke saka.

LES OGSÅ: