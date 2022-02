Det er kasser med vin fra gulv til tak.

– Nå har vi 47 sorter, de fleste fra Frankrike, sier gründer Bjørn Helset mens han spaserer rundt mellom hyllene. Felles for alle variantene er at de er alkoholfrie.

Helset fikk napp med en fransk produsent og siden har utvalget bare blitt større i vinbutikken Vinifera. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Kona måtte takke nei til vin fordi hun kjørte

Det hele startet da Heidi Helset kom hjem fra middagsbesøk. Hun var blitt tilbudt vin til maten, men måtte takke nei fordi hun hadde bil. Ekteparet var enige om at det burde finnes flere gode alkoholfrie alternativer.

Helset ble interessert i tematikken og fant statistikk som viste at markedet for alkoholfri vin er på vei opp i Europa.

– Derfor så ville vi satse på å bygge en slik butikk i Ørsta, bare for å teste det ut, og se om det kunne være noe i det, sier Bjørn Helset.

Resultatet er blitt det han selv hevder er en unik butikk i europeisk sammenheng.

Selv om vinbutikken er en hobby for Bjørn Helset tror han det er et stort marked for alkoholfri vin i Norge. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

– Du kan prøve finne en fysisk vinbutikk som bare selger alkoholfri vin i Europa. Det finner du ikke på nett, sier Helset.

Tror på alkoholfritt alternativ

Siden juli har vinbutikken solgt 2000 flasker. Gründeren driver butikken som en bigeskjeft, men mener det kunne vært mulig å leve av å selge kun alkoholfri vin.

De fikk tidlig napp med en fransk produsent som de har tatt inn mange viner fra. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

– Om man ser på antall innbyggere sett i forhold til salgstallene, så tror jeg at hundre norske kommuner kan ha en butikk som dette, og det vil gå veldig bra.

Stor økning i salg av alkoholfritt

Tall fra Vinmonopolet viser også at salget av alkoholfrie varer øker. Fra 2020 til 2021 gikk salget opp 21 prosent.

– Kundene vil ha mer av det. De får øynene opp for en produktkategori som blir stadig mer spennende, sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl.

Jens Nordahl er kommunikasjonssjef i Vinmonopolet. Foto: Tommy Andresen / Vinmonopolet

Han mener produsentene er blitt flinkere til å lage nye alkoholfrie produkt og viser blant annet til at det lages musserende alkoholfrie viner med champagnemetoden. I tillegg mener han at mange kunder vil ha en lettere livsstil.

– Folk velger vekk produkter med høyt alkoholinnhold, høyt sukkerinnhold og høyt kaloriinnhold, og erstatter det med produktgrupper som vi kaller lette og lyse, sier Nordahl.

Salget av alkoholfrie varer økte med 21 prosent fra 2020 til 2021. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

I Ørsta mener Bjørn Helset at det også handler om at yngre generasjonen ønsker å ha et alternativ, og han tror butikken er med på å skape en kultur for alkoholfri vin i kommunen.

– Jeg merker at jeg får så mye drahjelp, og det er så mye positive folk som liker det, at det tror jeg, sier han.