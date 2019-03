Klokka 14 lørdag gikk alarmen og en av de mest omfattende redningsaksjonene i Norge på lang tid ble igangsatt.

1373 personer om bord på cruiseskipet Viking Sky drev mot land etter at skipet mistet motorkrafta. Ankrene ble sluppet ut, men de slet ifølge Bergens Tidende med å finne feste. Tretti minutter skulle det ta før ankrene tok. Da var skipet under hundre meter fra å grunnstøte.

Passasjerene på Viking Sky var klare til evakuering, men ville trolig vært sjanseløse dersom cruiseskipet grunnstøtte på Hustadvika. Foto: Skjermdump @alexus309, Twitter

– Ustabilt maskineri

Over VHF-en er det etter mayday-signalet stor aktivitet. NRK har fått opptak av noe av kommunikasjonen over kortdistanseradioforbindelsen. En radioamatør skjønte at denne hendelsen ville være enestående og gjorde opptak.

I en av filene NRK har fått tilgang til hører vi en av losene på Viking Sky henvende seg til Kystvakta. Da har det gått flere timer siden cruiseskipet sende ut nødsignal, men situsjonen er fremdeles uavklart.

– KV Njord...Viking Sky....(skraping og vanskelig tale) det er ustabilt maskineri, melder han nøkternt.

Bak det enkle utsagnet ligger en voldsom dramatikk. 1373 er i livsfare i den flere timer lange redningsaksjon på Hustadvika.

Dramatiske timer i uvisshet

Like før klokka 16 starter evakueringen. Passasjerer blir heist opp i helikopter fra dekket på cruisebåten Viking Sky. I grov sjø og mye vind, med bølger opp mot femten meter, har passasjerer tatt på redningsvestene og venter på at det skal bli deres tur. Men evakueringsarbeidet er krevende og det går sakte. Det tar flere timer før man har fått evakuert 100 personer.

Cruiseskipet Viking Sky var på det nærmeste bare 100 meter fra å gå på grunn på Hustadvika. Det ville trolig blitt en katastrofe. Foto: Gunnar Holten

På opptakene NRK har fått tilgang til er det vanskelig å høre eksakt hva som blir sagt, men noe kommer klart og tydelig frem.

Klokka 16:33 kaller kystvaktskipet KV Njord opp cruiseskipet.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Klokka 16:33».

– Ja, det var KV Njord her. Vi er ute og (....uklart hva som blir sagt) Kunne vi fått en status om bord hos deg?

Man kan høre at det blir sagt at to anker er ute, ti lås på hvert, og at man klarer å holde skipet. Resten er litt uklare bruddstykker.

Klokka 16:41 kaller helikopteret Rescue 5 opp Viking Sky.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Klokka 16:41».

– Rapporten fra det andre redningshelikopteret er at det blir for turbulent å stå to helikopter så vi går tilbake til å gjøre operasjonen med kun ett helikopter.

– Den er god.

Klokka 16:57 kaller helikopteret Rescue 8 opp losen om bord på Viking Sky.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Klokka 16:57».

– Du er sikkert klar over det, men kjettingen din strimer bakover. Det virker som du er på tur fremover, som om du har fått fremdrift.

– Ja, vi har fått en maskin som er ... (uklart hva som blir sagt), så vi ligger og prøver å holde henne her, så jeg er klar over det at kjettingen strever litt, men vi må gjøre det på dette viset, det er eneste sjansen vi har.

– OK. Har du noe forhåpning om å få start?

– Vi har en innkoblet, og så har vi to andre i gang. Men vi må koble ut, og det kommer vi ikke til å gjøre før vi har taubåter fast her, og vi er sikker.

Et annet skip får problemer like ved

Et av skipene som seilet forbi, og fikk med seg at cruisebåten hadde problemer, var lasteskipet Hagland Captain. Kapteinen, Nils Kristiansen, så cruiseskipet omkranset av helikopter og med båter rundt seg da de seilet forbi.

– Alle om bord sto å fulgte med på dramatikken, sier han.

Skipet passerer. Men så skjer det utenkelige. De får også problemer.

Klokka 19 er det to skip med problemer, rett ved hverandre, på akkurat samme tid, på Hustadvika.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Klokka 19».

De ni om bord måtte hoppe i sjøen for å bli reddet av helikopter.

Tidligere på ettermiddagen har mannskapet på flere båter vært maktesløse vitner til dramaet på Hustadvika.

– Det er ekkelt å være her i nærheten og ikke kunne bidra mer, sier den ene mannen over VHF-en.

Får tilbake kraft på tre motorer

Klokka 22:35 kaller losen om bord på Viking Sky opp KV Njord igjen.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Klokka 22:35».

– KV Njord, kort beskjed fra Viking Sky. Vi har fått igjen babord og styrbord ..(Uklart hva som blir sagt) nå siger vi utover med kontroll i maskinen.

Så er det mye skurr på opptaket før losen gjentar at de har fått mer kontroll over skipet.

– Vi har en viss form for kontroll nå så vi siger bare sakte mot vind og sjø og skaper litt avstand inn.

– Ja vi har inne tre nå, men vi vet jo ikke hvorfor de stoppet så vi tør ikke i det hele tatt å ...(uklart hva som blir sagt) så vi bare dokke innover.

Imponert over roen i kommunikasjonen

Operativ inspektør Andreas Bull ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge har fått høre deler av lydopptaket, og er imponert over hvor rolig kommunikasjonen er.

Operatør inspektør ved HRS, Andreas Bull, er imponert over at de involverte er så rolige under redningsaksjonen på Hustadvika. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Det er viktig at de klarer å kommunisere skikkelig, at meldingene kommer tydelig fram. Og så er det jo viktig at man klarer å formidle litt ro, slik at opplevelsen av situasjonen, mellom de som er der ute og dei som skal hjelpe til, er mest mulig lik, og iallefall ikke stressa.

– Er det ikke veldig lett å bli stressa i en slik situasjon?

– Jeg vil anta at dette er folk som har vært ute en vinternatt før. Jeg vil tru at de er erfarne som klarer å kommunisere så rolig som dette, sier han.

Alle i sikkerhet

Like etter klokka 23.00 lørdag kveld bekreftet Hovedredningssentralen at cruiseskipet hadde tre fungerende motorer og at de gikk for egen maskin. Evakueringen av passasjerer fortsatte frem til søndag morgen klokka 09:30. Etter å ha fått slep om bord gikk skipet mot Molde der de klappet til kai på ettermiddagen.

Folk i Molde fulgte med og jubla då Viking Sky kom velberga til Molde søndag. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

NRK har foreløpig fått avslag på innsyn i lydloggen frå Kystradioen, som ville gitt et enda mer nøyaktig bilde over hva som skjedde på Hustadvika sist lørdag. Kystradioen er en del av redningstjenesten i Norge og er bindeleddet mellom fartøy i nød og Hovedredningssentralen.