Hødd-trenar er sjukmeldt

Hovudtrenar i Hødd, Sindre Eid, er sjukmeldt inntil vidare. Det fortel dagleg leiar i klubben, Oddmund Davik Otterlei, til Vikebladet Vestposten. Vidare skriv avisa at klubben no jobbar for å kome i mål med neste års budsjettforslag etter å ha gått med underskot fleire år.