Havila satsar hardt

Reiarlaget Havila i Herøy får drive fire nye hurtigruteskip. Det er klart etter at kystruteavtalen blei kjend i dag. Hurtigruten skal operere dei sju andre skipa som skal gå Bergen-Kirkenes. Per Sævik i Havila er veldig glad for at dei vann anbodet, og seier at dei kjem til å satse på å få kundar frå den asiatiske marknaden. – Dette er sin stor og spennande dag for Havila, sa Sævik under pressekonferansen tidlegare i dag.