Har tilsett gondolrestaurantsjef

Per Espen Thorgersen får jobben som dagleg leiar for Romsdalsgondolen restaurant på toppen av Nesaksla ved Åndalsnes. Det skriv Romsdalen AS i ei pressemelding. Thorgersen har blant anna vore kjøkkensjef på restaurantar i Lofoten, Drøbak og Oslo, samt drive sine eigne selskap innan sjømat og catering. No flyttar han med familien frå Viken til Rauma. Selskapet jobbar no med å tilsette resten av personellet fram mot åpning.