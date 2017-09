Har sett video fra bussturen

– Vår sjåfør opptrer rolig under hendelsen, til tross for ufin språkbruk og obskøn atferd fra enkelte av elevene, sier regionsjef i Tide, Jon Karstein Frantzen, til Tidens Krav. Mandag rykket politiet ut til en skolebuss etter meldinger om at sjåføren ikke stoppet og slapp av elevene. Ifølge politiet hadde sjåføren blitt irritert over misbruk av stoppsignalet. I ettertid har foreldre og elever reagert på saken, og politiet sier at de vil etterforske fordi sjåføren sin handling også rammet uskyldige om bord på bussen. Tide-sjefen sier at bussjåføren er lei seg for det som har skjedd, men etter å ha sett video fra bussturen sier han også til avisa at dette er voksne elever som burde hatt bedre vurderingsevne.