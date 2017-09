Skolebuss-sjåfør slapp ikke av elevene

Politiet meldte mandag like etter klokka 17 at de rykket ut til en skolebuss etter melding fra elevene om at bussjåføren nektet å slippe dem av.

Elevene skal ifølge politiet være videregående elever. Politiet møtte bussen på Brattøya, i Kristiansund kommune, der de fikk snakket med partene.

– Sjåføren har kjørt i henhold til ruta helt til endestasjon før han valgte å åpne dørene. Han har forklart at han ble irritert over at de misbrukte stoppsignalet, sier operasjonsleder i politiet, Ole Wulvik.

Bussen skal ifølge politiet ikke ha stoppet mellom Rensvik og Brattøya, en strekning som ifølge karttjenesten Google Maps tar enten tjue eller tretti minutter å kjøre avhengig av rute.

– Det kan virke som at sjåføren ville sette seg i respekt og ville statuere at signalet skal brukes når det skal brukes, og ikke ellers, sier operasjonslederen.

Sjåføren skal ikke ha kjørt på en uaktsom måte eller tatt noen avstikkere.

– Vi oppretter sak på bakgrunn av at det var noen av de om bord som ble litt bekymret og redde, noe som er naturlig, sier Wulvik.

En jurist vil nå vurdere om saken skal etterforskes videre.