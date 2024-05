Har sendt spørsmål til likestillingsministeren

Partileder i MDG, Arild Hermstad, har sendt et skriftlig spørsmål fra Stortinget til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery angående Pride-flagg saka i Ålesund.

Ålesund kommune har sendt ut e-post til alle skoler i kommunen om at de ikke får heise regnbueflagget under pride-markeringer i år.

Arild Hermstad spør: Vil likestillingsministeren sende et tydelig signal til Kommune-Norge om at det skal være tillatt for skoler i Norge å flagge på pride? Det å ikke flagge er et sterkt signal og en politisk handling, mener Hermstad.