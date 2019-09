Har ikke diskutert partilederen

Flere sentrale Venstre-folk andre steder i landet har krevd at partileder Trine Skei Grande må trekke seg som partileder etter at partiet bare fikk 3,9 prosent av stemmene under årets kommune-og fylkestingsvalg. Fylkesleder i Møre og Romsdal, Ragnhild Helseth, sier at dette ikke har vært tema i partiet i Møre og Romsdal, men hun har registrert uroen rundt partilederen. – Det er en diskusjon, og det er ikke så unaturlig når vi ser på valgresultatet, sier Helseth.