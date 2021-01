Har akseptert bud på Wingo

MFK har takket ja til et bud på Henry Wingo fra den ungarske fotballklubben Ferencváros. – Klubbene er enige om en eventuell overgang for Henry og han skal reise til Budapest for å se på forholdene, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til Rbnett. Dermed er det nå opp til spilleren selv å bli enig med Ferencváros om de personlige betingelsene.