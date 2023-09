I fleire dagar har det vore forhandlingar om ordførervervet mellom valvinnarane Frp, Høgre og Ålesundslista.

Søndag kveld blei det klart at Håkon Lykkebø Strand frå Frp blir ny ordførar i Ålesund. Monica Molvær frå Høgre blir varaordførar.

– Eg vil takke Høgre og Ålesundlista for gode og konstruktive samtalar med mykje samarbeidsvilje. Innbyggarane kjem til å merke at det har blitt eit skifte i kommunen, seier Lykkebø Strand i ei pressemelding.

Har site i bystyret i to periodar

Lykkebø Strand (27) har vore bystyrerepresentant for Framstegsspartiet sidan 2015. Han har jobba på daglegvarebutikk i 13 år.

Han fortel at ein av dei viktigaste sakene for dei har vore å få gjennomslag for reduksjon i eigedomsskatten og nei til del to av bykpakka.

Monica Molvær frå Høgre blir varaordførar. Foto: Remi Sagen / Remi Sagen

Framstegspartiet blei det største partiet i Ålesund med 13 mandat, mens Høgre fekk 11. Ålesundslista og Arbeiderpartiet fekk begge 7 kvar.

– Vi har brukt mest tid på å utforme ei brei politisk plattform som skal danne grunnlaget for ein ny kurs for Ålesund, seier Monica Molvær i pressemeldinga.

For dei har det vore viktig å hindre byggestopp i kommunen, få ned saksbehandlingstida og satse på lågterskeltilbod for rus og psykisk helse.

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Molvær (37) ble valt inn i Ålesund bystyre i 2011 og har hatt ei rekke politiske verv. Ho har jobba som politisk rådgjevar i Solbergregjeringa, og er i dag fylkesleiar i Høgre.

Også uttelling for Ålesundslista

Sidan 2015 er det Eva Vinje Aurdal frå Arbeiderpartiet som har vore ordførar, men no blir det altså eit maktskifte.

Høgre og Frp får støtte frå Ålesundslista, der Hans Kjetil Knutsen blir leiar for planutvalet. For dei har det vore viktig med fleire sjukeheimsplassar og ei ny vurdering på gateterminalen i Keiser Wilhelmsgate.