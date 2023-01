Guro Reiten tildelt Gullballen i norsk fotball for 2022

Guro Reiten fra Sunndalsøra er kåret til årets beste kvinnelige fotballspiller i Norge 2022.

Gullballen deles ut av Norges Fotballforbund hvert år. Prisen er en etterfølger av Kniksenprisen. Dette er første gang Reiten vinner Gullballen.

– Det er veldig hyggelig å få en sånn pris og et bevis for min del at det har vært en ganske god sesong. Det er det beste året jeg har hatt. Jeg har fått vist hva jeg er god for, fått mye tillit, og det igjen gjør at man går utpå med selvtillit. Jeg har fått bidra til mange mål og artig fotball, sier Reiten i en pressemelding.

Reiten spiller i engelske Chelsea. Etter enda et seriegull for klubben, hennes tredje etter overgangen til engelsk fotball, ble hun plukket ut på Årets Lag i FA Women’s Super League.

For Norge scoret hun tre mål og var en del av laget som spilte EM i fjor sommer. Juryen vektlegger også at Reiten har vært en drivende kraft for landslaget etter at Hege Riise overtok som ny trener.

Erling Braut Haaland ble kåret til årets spiller i 2022 på herresiden.