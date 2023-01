Erling Braut Haaland og Guro Reiten tildelt Gullballen i norsk fotball for 2022

Wille med VM-grep: Grøndahl får sjansen igjen

Norge endrer på laget til kveldens VM-kvartfinale i håndball mot Spania. Tobias Grøndahl kommer inn for Erik Toft.

Det fortalte landslagssjef Jonas Wille under et medietreff vel fem timer før avkast.

– Vi har gjort ett bytte. Vi får inn Tobias Grøndahl igjen for Erik Toft. Det er vel en miks av at vi tenker at Tobias har noe de andre spillerne ikke har, dersom vi har bruk for et annet type kollektivt spill, sa Wille til NTB.

– Erik har hatt en litt trøblete inngang til mesterskapet og har vært litt rusten, la han til.

De 16 utvalgte spillerne er:

Keepere: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås.

Utespillere: Vetle Eck Aga, Sander Sagosen, Sebastian Barthold, Sander Øverjordet, Petter Øverby, Tobias Grøndahl, Kristian Bjørnsen, Magnus Gullerud, Gøran S. Johannessen, Christian O'Sullivan, Harald Reinkind, Kevin Maagerø Gulliksen, Alexander Blonz, Magnus Abelvik Rød. (NTB)