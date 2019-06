Grundig sperringsjobb

Arbeidarar har i kveld sett opp sperringar framfor kvar einaste lomme og andre potensielle snuplassar på Atlanterhavsvegen. Grunnen er at bilar som køyrer kolonne over vegen dei tre neste dagane ikkje skal ha moglegheit til å stoppe. Trafikken skal gå så effektivt som mogleg under kolonnane.