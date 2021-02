Godkjende auka ramme for SNR

Styret i Helse Midt-Noreg har i dag godkjent at dei totale kostnadene ved det nye akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal kan kome opp i 5,95 milliardar kroner.

Helse Møre og Romsdal kan også auke lånet til prosjektet med 590 millionar samstundes som føretaket legg inn 220 nye millionar i eigenkapital i prosjektet.

Vedtaket opnar for at andre investeringar i regionen som krev nye regionale lån kan bli sett på vent. Bakgrunnen er at tilgangen på pengar til nye investeringar i regionen kan bli liten i perioden 2023 til 2025.