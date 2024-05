185 kilo søppel plukket opp i Molde

Rundt 185 kilo søppel ble plukket opp i Molde sentrum på lørdag, ifølge Gjøril Skare Berg, fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Da ryddet over 60 frivillige gatene, og flere fra Miljøagentene dykket etter søppel under vann ved havna.

Det var nemlig Byryddedagen. For andre år på rad arrangerer Hold Norge Rent en nasjonal dugnad mot forsøpling i urbane områder. Det er en stor dugnad for å fjerne søppel i byer og tettsteder over hele Norge.

Ordfører Trygve Grydeland kom innom for å åpne ryddeaksjonen og hilse på frivillige.