Glad for å være tilbake på vinnersporet

Molde-trener Erling Moe er glad for at Molde har klart å snu trenden etter to hjemmetap på rad i eliteserien. I går var Molde overlegen mot Odd og vant 3-0 på Aker stadion.

– Jeg er veldig godt fornøyd med prestasjonen, spesielt i første omgang. Da synes jeg vi virkelig lignet på oss selv, sa Moe etter kampen.

Molde skadesituasjonen kan ha blitt forverret etter at Ola Brynhildsen måtte hinke ut med skade i kampen mot Odd.

Listen med skadede Molde-spillere begynner å bli lang, men dette gir andre spillere muligheten, sier Molde-treneren.