Mange detaljer fra julidagen i 2013 er fortsatt uklare. Likevel er det en dag Geir Sigbjørn Kvam aldri vil glemme.

Dagen startet i et nydelig vær. Sola skinte og det var gode temperaturer. Turfølget på fire mente det ville bli en perfekt dag å ta turen over det populære turmålet Romsdalseggen.

Geir hadde med datteren sin, og sammen med en kompis av Geir og hans sønn, kom de seg etter hvert opp på Romsdalseggen.

Her har Geir og datteren kommet seg opp på Romsdalseggen. Fortsatt er uværet langt vekke.

Han husker at det buldret litt i noen tordenskyer i det fjerne, men de tenkte ikke noe mer over det. Først da de hadde passert det høyeste punktet på Mjelvafjellet, og var på vei ned mot Nesaksla, skjønte de at været nærmet seg.

Det begynte å regne, hagle og blåse – og så var tordenværet over dem.

Plutselig ble det svart

Det tok ikke lang tid før det kom et smell og et lyn samtidig. De la på sprang for å komme seg lavere ned. Så ble det svart.

– Etter det våknet vi med ansiktet ned i mosen, forteller Geir.

Turfølget hentet med helikopter ved Mjelvafjellet. Foto: Privat

Datteren til Geir våknet først, så våknet Geir og sønnen til kameraten. Lengst tid tok det før kameraten våknet. Han ante ikke hvor han var.

– Vi ble redd for hvordan han ville bli i fremtiden. Det kunne fort blitt ille. Han ante ikke noe. Vi andre var rimelig oppegående, sier Geir.

Her ble de to siste personene hentet ned fra Mjelvafjellet i juli 2013. Foto: Svein Frode Heen

De skjønte at de måtte ha vært helt i nærheten av et lynnedslag.

– Jeg tviler på at lynet traff oss, men det traff vel rett bak oss.

Les også: Fire personar trefte av lynnedslag

Skjønner hvor heldig han har vært

De fikk kontakt med nødetatene som sendte ut helikopter. På sjukehuset ble det målt at de hadde fått strøm gjennom kroppen. På Geir gikk strømmen gjennom hjertet.

Geir og datteren ble fraktet til sjukehus sammen med resten av turfølget. Foto: Privat

Kompisen til Geir husker fortsatt ingenting fra den dagen. Han vet kun det Geir har fortalt han, men ingen av dem har fått plager i ettertid.

– Ordet flaks har fått en helt annen betydning for meg. Vi var fire stykker og alle kom fra det med helsa i behold, sier Geir.

Siden 1996 og frem til 2020 er det i Dødsårsaksregisteret registrert fem dødsfall på grunn av lynnedslag. I tillegg kommer de to søstrene som omkom på Hareid i helga. Hendelsen har gått inn på Geir.

– Jeg tenker på dem som sitter igjen med to døtre mindre. Det er ei tragedie.

Går ikke på fjellet når det er fare for lyn og torden lenger

Før Geir og turfølget la ut på tur over Romsdalseggen i 2013 hadde de fått med seg at det var varslet at det kunne komme lyn og torden. Likevel ble de overrasket over hvor fort været endret seg.

Året etter lynnedslaget tok Geir turen over Romsdalseggen på ny. Foto: Privat

– Det kan godt hende vi burde vurdert det annerledes, men der og da vurderte vi at det ikke var noen fare. Det ble jo det, sier Geir.

Året etter dro Geir og datteren tilbake til Romsdalseggen og stedet der lynet slo ned. Det ble en spesiell, men fin opplevelse.

– Det gjorde godt både for meg og datteren min, sier Geir.

Dersom meteorologene nå i ettertid melder lyn og torden holder han seg hjemme.

– Man må passe seg.